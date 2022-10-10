Булыкин высказался о перспективах ЦСКА и «Спартака» в текущем сезоне РПЛ
- РИА Новости
«Итоговый результат соперничества «Спартака» и ЦСКА зависит даже не от того, как поставлена игра, а от подбора футболистов. Это основополагающий фактор, особенно с учётом возможных травм. Качественный подбор исполнителей позволит играть в любой футбол», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.
Он также подчеркнул, что исход борьбы столичных команд будет зависеть от матчей и ошибок игроков.
Матч между ЦСКА и «Спартаком» состоится 16 октября. Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 20:00 мск.
«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. ЦСКА — четвёртое (24).
Ранее председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын поделился ожиданиями от матча 13-го тура чемпионата России с ЦСКА.