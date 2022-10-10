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Булыкин высказался о перспективах ЦСКА и «Спартака» в текущем сезоне РПЛ

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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о перспективах ЦСКА и «Спартака» в сезоне-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ).
Булыкин высказался о перспективах ЦСКА и «Спартака» в текущем сезоне РПЛ
  • РИА Новости

«Итоговый результат соперничества «Спартака» и ЦСКА зависит даже не от того, как поставлена игра, а от подбора футболистов. Это основополагающий фактор, особенно с учётом возможных травм. Качественный подбор исполнителей позволит играть в любой футбол», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

Он также подчеркнул, что исход борьбы столичных команд будет зависеть от матчей и ошибок игроков.

Матч между ЦСКА и «Спартаком» состоится 16 октября. Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 20:00 мск.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. ЦСКА — четвёртое (24).

Ранее председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын поделился ожиданиями от матча 13-го тура чемпионата России с ЦСКА.

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