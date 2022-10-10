Кечинов: для чемпионата России Соболев — топ

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов высказался об игре нападающего красно-белых Александра Соболева.

«Соболев в отличнейшей форме. Хороший футболист — это однозначно. Сравнение с Холандом? Пока мы не играем в европейских турнирах, нам не с чем сравнивать. Но для чемпионата России Саша — топ», — цитирует Кечинова «Чемпионат».

Напомним, что 9 октября «Спартак» на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве разгромил «Крылья Советов» со счётом 5:2. Соболев оформил дубль в матче с самарским клубом.

Таким образом, красно-белые набрали 25 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Самарцы с 11 баллами остались на 11-й позиции.

Ранее полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о результативности Соболева.