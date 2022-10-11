Рианчо — о сравнении Соболева с Холандом: каждый должен находиться на своём месте

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о сравнении форварда красно-белых Александра Соболева с нападающим «горожан» Эрлингом Холандом.

«Не знаю, является ли связка нападающих Промес — Соболев одной из лучших в истории «Спартака». Что касается сравнения Соболева с Холандом, то считаю, что каждый должен находиться на своём месте», — приводит слова Рианчо Legalbet.

Соболев в 11 матчах чемпионата России забил шесть мячей и сделал четыре результативных паса.

В нынешнем сезоне 22-летний норвежец забил 17 мячей и отдал три результативные передачи в 11 матчах за «горожан» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал смешным сравнение Соболева и Холанда.