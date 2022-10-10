Губерниев назвал смешным сравнение Соболева и Холанда

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением об игре нападающего «Спартака» Александра Соболева в текущем сезоне.

«А кто-то сравнивает Соболева и Холанда? Я впервые об этом слышу. Это как минимум странно и смешно. Нормальные люди не сравнивают Холанда и Соболева», — цитирует Губерниева Metaratings.ru.

«Спартак» на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве разгромил «Крылья Советов» со счётом 5:2 в игре 12-го тура РПЛ. Соболев в 11 матчах чемпионата России забил шесть мячей и сделал четыре результативных паса.

В нынешнем сезоне 22-летний норвежец забил 17 мячей и отдал три результативные передачи в 11 матчах за «горожан» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о результативности Соболева.