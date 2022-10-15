Мойзес не согласен с тем, что «Зенит» — непобедимая команда в России

Защитник ЦСКА Мойзес высказался о непобедимости «Зенита» в чемпионате России.

«Мы должны признать, что это очень хорошая команда. Я знаю, что этот клуб вложил колоссальные инвестиции в своё развитие. Но я считаю, что в мире нет ни одной непобедимой команды», — цитирует Мойзеса «Матч ТВ».

После 12 туров РПЛ лидером турнирной таблицы является «Зенит», набрав 30 очков. Следом идут «Ростов» и «Спартак» — по 25 очков. ЦСКА находится на четвёртой позиции (24 очка).

Ранее Юрий Сёмин заявил, что в столичном дерби ЦСКА — «Спартак» фаворит отсутствует.