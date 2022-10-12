«Чемпионат»: полузащитник «Спартака» Умяров пропустит дерби с ЦСКА из-за травмы

Хавбек «Спартака» Наиль Умяров пропустит матч 13-го тура чемпионата России с ЦСКА.

У Умярова диагностировано повреждение плюсневой кости по итогам матча с «Крыльями Советов», сообщает источник «Чемпионата».

22-летний футболист является воспитанником ФК «Чертаново». За красно-белых Умяров провёл 96 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал три результативные передачи.

Дерби между столичными командами состоится 16 октября. Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 20:00 мск.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. ЦСКА — на четвёртом (24).

Ранее в «Спартаке» объяснили высказывание Промеса о матче с ЦСКА.