ЦСКА сравнял счёт в матче со «Спартаком» благодаря второму голу Чалова

ЦСКА сравнял счёт в столичном дерби со «Спартаком» в рамках 13-го тура чемпионата России по футболу.

Фёдор Чалов на 70-й минуте забил свой второй мяч в сегодняшней игре. Также он отличился на 17-й минуте. У «Спартака» голы на счету Антона Зиньковского (53-я) и Александра Соболева (58-я).

Счёт в матче 2:2.

Игра проходит на «ВЭБ Арене». Главный арбитр встречи Сергей Карасёв.

После 12 туров ЦСКА набрал 24 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Спартак» с 25 очками располагается на третьей строчке.

Ранее Гильермо Абаскаль выразил надежду, что Чалов покажет наихудшую игру в матче со «Спартаком».