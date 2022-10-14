На фоне молчания Овечкина: как Панарин набрал четыре очка и вышел в лидеры гонки бомбардиров НХЛ

«Рейнджерс» разгромили на выезде «Миннесоту» благодаря четырём очкам Артемия Панарина и 33 сейвам Игоря Шестёркина. Евгений Малкин отметился точным броском и помог «Питтсбургу» одолеть «Аризону». Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не сумел пробить бывшего одноклубника Илью Самсонова и запомнился только попаданием в штангу. А Сергей Бобровский выиграл вратарскую дуэль у Ильи Сорокина. Как проявляют себя российские хоккеисты в матчах регулярного чемпионата НХЛ — в материале RT.

Феерия россиян в Сент-Поле

По итогам двух матчей делать серьёзные выводы об игре команды пока рано, однако «Рейнджерс» на старте регулярного первенства оставляют наиболее приятное впечатление. В первом матче подопечные Жерара Галлана дома обыграли завоевавшую два из трёх последних Кубков Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 3:1. А во втором на выезде не оставили шансов «Миннесота Уайлд» — 7:3.

Гостям не помешали добиться успеха даже вынужденные перестановки в составе. Из-за травмы Виталия Кравцова в первое звено к Мике Зибанеджаду и Крису Крайдеру тренерский штаб вынужден был отправить Каапо Какко. Второе же сформировали Артемий Панарин, Винс Трочек и Алекси Лафренье. В результате последняя тройка внесла наибольший вклад в победу, набрав целых восемь очков.

Но больше всех впечатлил именно россиянин. Сутками ранее он запомнился шикарной поперечной результативной передачей, а в Сент-Поле не только оформил ассистентский хет-трик, но и самостоятельно огорчил Марка-Андре Флёри.

Причём три очка нападающий набрал в первом периоде. Уже на пятой минуте он, как и накануне, разрезающим пасом нашёл Зибанеджада. Мику оставалось лишь доставить шайбу Крайдеру на пустые ворота, чтобы тот открыл счёт, реализовав большинство. Затем Артемий уже снабдил передачей Лафренье и вскоре уже поздравлял с голом Адама Фокса.

Наконец, за 13 секунд до сирены на перерыв форвард отличился сам. На этот раз уже его нашли идеальной передачей из-за ворот, и у Панарина было достаточно времени, чтобы неспешно обработать снаряд коньком, прицелиться и спокойно бросить в дальний угол. Таким получился первый гол россиянина в текущем сезоне НХЛ.

А в начале заключительного периода он помог забросить дебютную шайбу Винсенту Трочеку. Причём в этом эпизоде Артемий здорово проявил себя не только в атаке. Он здорово включился в прессинг в чужой зоне, вместе с партнёром совершил отбор и, мгновенно оценив ситуацию, выполнил идеальный пас.

Здорово проявил себя и голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин. Несмотря на серьёзное преимущество гостей в счёте, хозяева нанесли больше бросков и вполне могли добиться лучшего результата, если бы не надёжная игра вратаря. Обладатель «Везина Трофи» неоднократно выручал партнёров и совершил в итоге 33 сейва.

Примечательно, что распечатать его «Уайлд» смогли при непосредственном участии Кирилла Капризова. В большинстве тот вывел на бросок Матса Цуккарелло и помог «Миннесоте» сократить отставание. В другом эпизоде голкипер чудом парировал выстрел соотечественника с пятачка, после чего на льду началась массовая потасовка.

Однако многочисленные спасения Шестёркина не помогли ему попасть в первую тройку звёзд противостояния. Зато лучшим ожидаемо признали Панарина, опередившего Фокса и автора дубля в составе соперника Мэтта Болди.

«Мы просто стараемся играть в полную силу и на 100 процентов каждый матч, и в итоге получается так, как получается», — скромно оценил свой вклад в успех после окончания встречи россиянин.

Между тем ему удалось стать автором сразу нескольких статистических достижений. Во-первых, нападающий с 574 очками поднялся на 16-е место в истории НХЛ среди россиян. За один вечер он опередил Сергея Самсонова (571) и Андрея Маркова (572). Догнать располагающегося на 15-й строчке Никиту Кучерова (617) будет непросто, так как он продолжает выступать и весьма удачно, поэтому следующий ориентир для форварда — Игорь Ларионов (644).

Зато Артемию удалось опередить самого Уэйна Гретцки по количеству матчей за «Рейнджерс» с тремя и более результативными передачами. У россиянина теперь таких в активе 15, а у канадца — 14. Рекорд удерживает легендарный защитник Брайан Лич (30).

Наконец, Панарин с момента своего дебюта в НХЛ провёл 30 встреч, в которых набрал три и более очков. На данном отрезке его опережают только Коннор Макдэвид (45) и Леон Драйзайтль (37). А вот в новом сезоне Артемий пока лидирует в гонке бомбардиров вместе с Микко Рантаненом.

Силовой приём на Малкине и невезение Овечкина

Заставили говорить о себе и другие россияне. Так, Евгений Малкин помог «Питтсбургу» в первой встрече регулярки разгромить «Аризону» — 6:2. Летом болельщики «Пингвинз» спорили, следовало ли продлевать с 36-летним игроком контракт, но он с ходу начал доказывать свою значимость для коллектива.

В первом периоде форварду отличиться не удалось, зато он попал под силовой приём Шейна Гостисбеера, в результате которого жёстко приземлился на лёд с большой высоты и лишь чудом не получил травму. После этого он вступил в рукопашную с соперниками и получил пару ударов по лицу от Ника Ричи.

За это Джино отомстил точным броском с пятака в большинстве уже после перерыва. При этом, как и обещал, он будет отправлять $710 за каждое набранное очко в фонд Роналда Макдоналда, занимающийся помощью детям.

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А вот для другого российского ветерана, Александра Овечкина, старт сезона вышел очень неудачным. Сначала «Вашингтон» уступил дома «Бостону», а теперь в гостях «Торонто». Сам форвард же пока не сумел огорчить соперников.

Вот и игра в Канаде оказалась примечательна вовсе не голевыми свершениями Ови, а местью Ильи Самсонова бывшим одноклубникам. Летом вратарь оказался не нужен «Кэпиталз» и перебрался в «Мэйпл Лифс». Понимая, что настрой подопечного окажется запредельным, Шелдон Киф позволил ему дебютировать именно в этом матче.

Голкипер не подвёл и пропустил всего две шайбы, отразив 24 броска. При этом Овечкин имел отличную возможность открыть счёт в самом начале матча, но попал в штангу из своего «офиса». Впоследствии он нанёс ещё три броска, но так и не смог пробить соотечественника.

А встреча «Айлендерс» и «Флориды» оказалась примечательна противостоянием двух отечественных вратарей Ильи Сорокина и Сергея Бобровского. В результате победа осталась за последним, который пропустил лишь раз и записал себе в актив 32 сейва.

При этом некоторые получились по-настоящему фантастическими. Например, в первом периоде он справился со всеми 16 бросками и, в частности, не позволил реализовать выход один на один Райану Пулоку. Но самое яркое спасение голкипер совершил уже после перерыва, когда соперники выкатились на него вдвоём — он чудом успел переместиться в дальний угол и парировал выстрел Никиты Сошникова в упор.

Великолепно начал сезон и Иван Проворов. Защитник «Филадельфии» заслуженно стал одним из главных героев матча с «Нью-Джерси», ведь в этот день он успевал буквально везде. Во-первых, он отлично справился с прямыми обязанностями, заблокировав десять бросков и совершив пять силовых приёмов.

Во-вторых, отдал две результативные передачи. «Флайерз» позволили сопернику быстро открыть счёт, но отыгрались спустя 23 секунды благодаря отличному набросу на пятак россиянина. А в середине игры защитник коньком начал контратаку команды и позволил ей выйти вперёд.

Более того, Проворов запомнился и спасением своих ворот. В одном из эпизодов он подстраховал Картера Харта и чудом парировал выстрел Томаша Татара с близкой дистанции.