Две результативные передачи Проворова помогли «Филадельфии» обыграть «Нью-Джерси» в НХЛ
- AP
Встреча проходила в ночь на 14 октября на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США) и завершилась со счётом 5:2.
В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Уэйд Эллисон, Трэвис Конечны (2), Морган Фрост (2). У гостей голы на счету Александера Хольца и Дэймона Сиверсона.
Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отметился двумя результативными передачами.
Ранее сообщалось, что Малкин будет жертвовать $710 на благотворительность за каждое набранное очко в НХЛ.