Две результативные передачи Проворова помогли «Филадельфии» обыграть «Нью-Джерси» в НХЛ

«Филадельфия Флайерз» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила в ночь на 14 октября на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США) и завершилась со счётом 5:2.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Уэйд Эллисон, Трэвис Конечны (2), Морган Фрост (2). У гостей голы на счету Александера Хольца и Дэймона Сиверсона.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отметился двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Малкин будет жертвовать $710 на благотворительность за каждое набранное очко в НХЛ.