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Малкин будет жертвовать $710 на благотворительность за каждое набранное очко в НХЛ

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Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин сообщил, что продолжит заниматься благотворительностью.

«Моя жена Анна и я с гордостью объявляем о программе «I’m Score for Kids». Когда я подписал контракт этим летом, мы хотели сделать что-то в Питтсбурге и подумали о семьях, которые полагаются на фонд Роналда Макдоналда», — цитирует Малкина пресс-служба клуба из Пенсильвании.

Российский форвард подчеркнул, что он построил свою карьеру в Питтсбурге и теперь хочет отдать дань уважения городу.

«В этом сезоне очки — это больше, чем хоккей», — заключил Малкин.

36-лений российский форвард в сезоне-2021/22 набрал 42 (20 + 22) очка в 41 матче регулярного чемпионата НХЛ.

Ранее Александр Овечкин поделился эмоциями от 18-го сезона в НХЛ.













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