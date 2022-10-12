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Овечкин поделился эмоциями от 18-го сезона в НХЛ

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о целях команды в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Овечкин поделился эмоциями от 18-го сезона в НХЛ
  • AFP

«Цели? Ты просто хочешь добраться до матчей. Сейчас для нас очень важно каждое очко. Мы будем стараться побеждать в каждой встрече. Наша цель — выйти в плей-офф Кубка Стэнли, с этого всё и начинается», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.

Он также подчеркнул, что не может поверить, что проводит в НХЛ 18-й сезон.

37-летний Овечкин является воспитанником московского «Динамо». Хоккеист в 2018 году выиграл Кубок Стэнли с «Кэпиталз» и занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ (780 шайб). Он уступает лишь Горди Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894).

«Вашингтон» стартует в новом сезоне НХЛ матчем с «Бостон Брюинз» 12 октября.

Ранее сообщалось, что Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона» в преддверии старта сезона.

 

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