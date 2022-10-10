Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона» в преддверии старта сезона

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустил тренировку клуба.

По информации журналиста Тарика Эль-Башира, хоккеист взял день отдыха на восстановление.

37-летний Овечкин является воспитанником московского «Динамо». Хоккеист в 2018 году выиграл Кубок Стэнли с «Кэпиталз» и занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ (780 шайб). Он уступает лишь Горди Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894).

Ранее Александр Овечкин занял второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков НХЛ.