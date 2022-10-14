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Бобровский отразил 31 бросок и помог «Флориде» обыграть «Айлендерс» в НХЛ

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«Флорида Пантерз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Бобровский отразил 31 бросок и помог «Флориде» обыграть «Айлендерс» в НХЛ
  • AP

Встреча проходила в ночь на 14 октября на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» в Элмонте (США) и завершилась со счётом 3:1.

В составе гостей заброшенными шайбами отметились Ээту Луостаринен, Патрик Хёрнквист и Мэттью Ткачук. У хозяев единственный гол на счету Ноа Добсона.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 31 из 32 бросков. Его соотечественник и коллега по амплуа Илья Сорокин из «Айлендерс» отразил 26 из 28 бросков.

Ранее сообщалось, что гол Малкина помог «Питтсбургу» разгромить «Аризону» в матче НХЛ.

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