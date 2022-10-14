Гол Малкина помог «Питтсбургу» разгромить «Аризону» в матче НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила в ночь на 14 октября на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) и завершилась со счётом 6:2.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились российский нападающий Евгений Малкин, а также Сидни Кросби, Джейсон Цукер, Джейк Гюнцель, Брайан Раст, Каспери Капанен. У гостей дубль оформил Ник Ритчи.

Ранее сообщалось, что Малкин будет жертвовать $710 на благотворительность за каждое набранное очко в НХЛ.