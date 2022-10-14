Гол Ничушкина не спас «Колорадо» от поражения в матче НХЛ с «Калгари»

«Калгари Флэймз» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила в ночь на 14 октября на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» в Калгари (Канада) и завершилась со счётом 5:3.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Бретт Ритчи, Диллон Дюбе, Расмус Андерссон, Тайлер Тоффоли и Элиас Линдхольм. У гостей голы на счету российского нападающего Валерия Ничушкина, а также Боуэна Байрэма и Натана Маккиннона.

Ранее сообщалось, что гол и три передачи Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Миннесоту» в НХЛ.