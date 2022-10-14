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Гол и три передачи Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Миннесоту» в НХЛ

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«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Гол и три передачи Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Миннесоту» в НХЛ
  • AP

Встреча проходила в ночь на 14 октября на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) и завершилась со счётом 7:3.

В составе гостей заброшенными шайбами отметились российский нападающий Артемий Панарин, а также Крис Крайдер (2), Адам Фокс, Филип Хитил, Винсент Трочек и Каапо Какко. У гостей голы на счету Мэтта Болди (2) и Матса Цуккарелло.

Панарин также оформил ассистентский хет-трик. В составе «Миннесоты» результативной передачей отметился российский форвард Кирилл Капризов.

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 33 броска из 36.

Ранее сообщалось, что Бобровский отразил 31 бросок и помог «Флориде» обыграть «Айлендерс» в НХЛ.

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