Гол и три передачи Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Миннесоту» в НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила в ночь на 14 октября на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) и завершилась со счётом 7:3.

В составе гостей заброшенными шайбами отметились российский нападающий Артемий Панарин, а также Крис Крайдер (2), Адам Фокс, Филип Хитил, Винсент Трочек и Каапо Какко. У гостей голы на счету Мэтта Болди (2) и Матса Цуккарелло.

Панарин также оформил ассистентский хет-трик. В составе «Миннесоты» результативной передачей отметился российский форвард Кирилл Капризов.

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 33 броска из 36.

Ранее сообщалось, что Бобровский отразил 31 бросок и помог «Флориде» обыграть «Айлендерс» в НХЛ.