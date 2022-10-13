Силовые приёмы Овечкина, дубль Ничушкина и яркий дебют Кузьменко: чем запомнились россияне в первых матчах НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не сумел открыть счёт заброшенным шайбам в стартовавшем регулярном чемпионате НХЛ и отметился лишь несколькими силовыми приёмами во встрече с «Бостоном». Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин оформил дубль и был признан третьей звездой матча с «Чикаго». Андрей Кузьменко отличился в первой же игре за «Ванкувер», став первым хоккеистом в истории клуба, который забил дебютную шайбу в большинстве. А Андрей Свечников помог «Каролине» взять верх над «Коламбусом», огорчив Даниила Тарасова броском от борта в ближний угол.

В Национальной хоккейной лиге состоялся первый полноценный игровой день нового сезона. Вслед за вынесенными в Прагу матчами «Сан-Хосе» и «Нэшвилла», а также состоявшимися накануне встречами «Рейнджерс» — «Тампа-Бэй» и «Лос-Анджелес» — «Вегас» в борьбу вступили ещё 12 команд. И в некоторых встречах обратили на себя внимание российские игроки.

Особый интерес, разумеется, вызывал первый матч Александра Овечкина, ведь его поход за рекордом легендарного Уэйна Гретцки в хоккейной среде не обсуждает только ленивый. От Великой Восьмёрки ждут заброшенных шайб почти в каждой игре, и чем ближе будет заветная цель, тем больше россиянину придётся мириться с давлением публики.

Как отмечает его многолетний партнёр по команде Евгений Кузнецов, призрак потенциального рекорда витает даже в раздевалке, хотя об этом и не говорится вслух. Но всё это лишь подстёгивает 37-летнего ветерана «Вашингтона».

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«На мой взгляд, он отлично работал в течение всего года, чтобы оставаться в форме и не терять мотивацию. Он поставил перед собой большую цель, даже если не говорит об этом. Никто об этом не упоминает, но для него это важно, это отличная мотивация», — отметил Кузнецов.

По словам самого Овечкина, первый матч сезона — всегда волнительный момент для всей команды. Кроме того, состав столичных претерпел заметные изменения, и может потребоваться дополнительное время, чтобы сыграться и найти необходимый баланс. Что касается собственной игры, Александр подчеркнул, что зачастую голы — это элемент удачи.

«Просто нужно не упускать шансы, когда они выпадают. А если всё идёт не так, как ты хочешь, нужно продолжать работать», — отметил форвард.

В игре с «Бостоном» всё явно сложилось не так, как хотел бы Овечкин: его команда уступила. Капитан «Кэпиталз» удивил в ней не заброшенными шайбами, а обилием силовых приёмов. К концу матча их количество достигло девяти — больше оказалось лишь у защитника Мартина Фехервари. Под горячую руку россиянина попали и Павел Заха, и Брэндон Карло, а Джейк Дебраск и вовсе вынужден был покинуть лёд после хита за 40 секунд до конца второго периода.

Впрочем, был у Александра и шанс поразить ворота. При счёте 2:4 в третьем периоде «столичные» устроили настоящую рубку на пятаке «Бостона», и капитан бросал, казалось, наверняка, но на пути шайбы встал Патрис Бержерон.

Не записал на свой счёт очков и Кузнецов, для которого эта игра стала 600-й в НХЛ.

Зато Валерий Ничушкин блистал в стартовом матче «Колорадо». Действующий обладатель Кубка Стэнли одержал крупную победу над «Чикаго» — 5:2, а российский нападающий записал себе в актив две шайбы и был признан третьей звездой матча.

Сначала Ничушкин вывел «Эвеланш» вперёд под занавес первого периода, реализовав большинство (2:1), а затем поставил точку в матче на 58-й минуте (5:2) — также при численном преимуществе своей команды.

27-летний хоккеист продолжает доказывать, что глубокий спад, который он переживал до перехода в «Эвеланш», остался далеко позади. В минувшем сезоне россиянин записал на свой счёт 25 голов в 62 матчах регулярки, а также девять шайб в 20 играх плей-офф. Причём финальную серию против «Тампы» Валерий проводил с серьёзной травмой и на чемпионскую вечеринку приехал в гипсе и на инвалидной коляске, шокировав коллег и фанатов. А уже летом «Колорадо» подписал с россиянином новый восьмилетний контракт на $49 млн.

Кроме того, в составе «Эвеланш» в матче с «Чикаго» дебютировал российский вратарь Александр Георгиев, который перешёл в клуб из «Рейнджерс». 26-летний голкипер совершил 15 сейвов, хотя в целом не сильно напрягался, так как его команда владела подавляющим преимуществом.

Красивым голом отметился и форвард «Каролины» Андрей Свечников в матче с «Коламбусом» (4:1). Россиянин сам начал голевую комбинацию: отдал пас за ворота Полу Штястны, который переправил шайбу дальше на Мартина Нечаса. Чех вернул её Свечникову на левый борт, и 22-летний нападающий в борьбе с Джастином Дэнфортом произвёл неотразимый бросок. Защитнику Эрику Гудбрансону и голкиперу Даниилу Тарасову не оставалось ничего иного, как проводить взглядом шайбу, летящую в сетку ворот.

Ещё одним ярким событием игрового дня стал дебют одного из самых обсуждаемых российских хоккеистов НХЛ в последние недели — Андрея Кузьменко. 26-летний новичок «Ванкувера» произвёл фурор в предсезонных матчах: принял участие в четырёх из них и отметился шестью очками (забросил три шайбы и отдал три результативные передачи). Не стал он откладывать дело в долгий ящик и в регулярном чемпионате.

В стартовом матче «Кэнакс» с «Эдмонтоном» (3:5) Кузьменко отличился в начале второго периода. Он вошёл с шайбой в зону по правому борту, отпасовал её к противоположному краю Джею Ти Миллеру, а сам помчался на пятак. Получив обратную передачу от партнёра, россиянин грамотно подставил клюшку и открыл счёт своим голам в НХЛ, при этом почти не выказав эмоций.

«Андрей Кузьменко. Запомните это имя», — написала по этому поводу пресс-служба лиги в Twitter.