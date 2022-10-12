Фееричное начало: как Панарин, Шестёркин, Василевский и Кучеров зажигали в стартовом матче регулярки НХЛ

Российские хоккеисты стали одними из главных действующих лиц стартового матча регулярного чемпионата НХЛ на территории Северной Америки между «Рейнджерс» и «Тампа-Бэй». Голкиперы Андрей Василевский и Игорь Шестёркин совершили на двоих 61 сейв, Никита Кучеров первым среди соотечественников заработал очки в новом сезоне, а Артемий Панарин поразил партнёров филигранным пасом.

В первой же игре регулярного чемпионата НХЛ-2022/23 сошлись полуфиналисты предыдущего сезона «Тампа-Бэй» и «Рейнджерс». Их яркое противостояние в июне завершилось победой команды из Флориды в шести матчах, и нью-йоркцы определённо стремились поквитаться за это при первой же возможности, тем более на домашнем стадионе. Этот матч, без сомнения, оправдал все ожидания, а российские хоккеисты, которых немало и в той, и в другой команде, были на первых ролях. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Боевой настрой ньюйоркцев воплотился в невероятную активность в атаке. Голкиперу «Тампы» Андрею Василевскому пришлось поработать в поте лица: лишь за первый период он записал на свой счёт 14 отражённых бросков, а за весь матч их набралось 36. В одном из эпизодов россиянин проявил чудеса реакции, отразив щитком бросок в упор Криса Крайдера и не позволив американцу сыграть на добивании.

В стартовой двадцатиминутке пробить двукратного обладателя Кубка Стэнли хозяевам так и не удалось, но и свои ворота они смогли сохранить в неприкосновенности. Однако одну потерю «Рейнджерс» всё-таки понёс: нападающий Виталий Кравцов после силового приёма Виктора Хедмана был вынужден покинуть лёд досрочно. Насколько серьёзной оказалась травма пока неизвестно, но главный тренер Жерар Галлан надеется, что это лишь мелкое повреждение и хоккеист восстановится в ближайшее время.

Выход из строя на длительный период может оказаться некстати для 22-летнего россиянина, который предпринимает очередную попытку закрепиться в команде. С 2019 года Кравцов то прилетал в США, то возвращался в челябинский «Трактор», и, наконец, в этом сезоне Галлан решил предоставить ему шанс закрепиться, поставив в звено с Артемием Панариным и Винсентом Трочеком.

При всей интенсивности матча, первый гол зрители «Мэдисон-сквер-гарден» увидели лишь в начале второго периода. Гости не вовремя затеяли смену звеньев в большинстве и забыли про Мику Зибанеджада. Тот, не встретив никакого сопротивления, выкатился от синей линии один на один с Василевским и с неудобной руки послал шайбу в дальний угол. Впрочем, «Тампа» отыгралась почти сразу же. В этой шайбе принял участие Никита Кучеров, сделавший результативную передачу на Стивена Стэмкоса. Таким образом 29-летний нападающий стал первым россиянином, заработавшим очки в новой «регулярке».

Активно провёл встречу и Панарин. Он будто бы парил на льду, то и дело накручивая соперников и прорываясь к воротам «Лайтнинг». При счёте 1:1 форвард «Рейнджерс» сумел убежать один на один с Василевским, но эта дуэль двух россиян осталась за голкипером.

Впрочем, уже в начале третьего периода Хлебушек заработал очко за результативность. В большинстве он выдал филигранный поперечный пас на Зибанежада, который оформил дубль и вывел хозяев вперёд. Теперь на счету 30-летнего форварда 570 очков за карьеру в НХЛ, из которых 383 — за ассисты. Недаром накануне старта регулярного чемпионата портал Daily Faceoff назвал россиянина лучшим распасовщиком лиги. И в отчётном матче у Артемия было ещё несколько искусных передач, которыми партнёры не сумели воспользоваться.

По окончании игры партнёр россиянина по игровому звену Винсент Трочек с улыбкой признался, что порой любовался творчеством Панарина на площадке.

«Даже когда я на льду, сложно не встать поодаль и, чёрт возьми, не следить за его игрой», — заявил американец.

Аналогичных комплиментов заслужил, без сомнения, и голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин, который отразил 25 атак на свои ворота и лишь раз позволил загореться за ними красному свету. При этом обладатель «Везина Трофи» похвалил своих партнёров за то, что страховали его в сложные минуты.

Также по теме Дубль и передача Кузьменко, травма Капризова и успехи Марченко: как россияне проводят предсезонные матчи в НХЛ Андрей Кузьменко записал на свой счёт два гола и результативную передачу и был признан первой звездой предсезонного матча с «Сиэтлом»,...

«В защите ребята были просто великолепны. Они блокировали броски, и даже когда не блокировали, открывали коридоры, чтобы я мог видеть шайбу», — подчеркнул Шестёркин.

В свете встречи «Тампы» и «Рейнджерс» вновь разгорелась дискуссия, кто же из вратарей сильнее — Шестёркин или Василевский. Так, обозреватели официального сайта НХЛ Трейси Майерс и Майк Морреале в этом споре оказались по разные стороны баррикад. По мнению Майерс, номер один на сегодняшний день — кипер «Лайтнинг», ведь он — обладатель «Везины», а также финалист этой премии на протяжении четырёх сезонов подряд (2017–21). Кроме того, Василевский дважды выигрывал Кубок Стэнли и остановился в паре шагов от третьего титула. 36 сейвов в стартовом матче сезона однозначно говорят о том, что Андрей великолепно готов и не намерен снижать оборотов. Однако Морреале уверен, что вратарь нью-йоркцев превосходит визави по качеству игры, а в скором времени обойдёт и по количеству наград и титулов.

«Шестёркин способен выдерживать огромное давление и неизменно отражать броски в ворота своей команды в стрессовых ситуациях — 110 очков, набранных «Рейнджерс» в регулярном сезоне, стали третьим показателем среди команд «Оригинальной шестёрки». Мне кажется, прошлый сезон для Игоря был лишь вершиной айсберга — в этом он покажет себя ещё лучше», — приводит слова эксперта сайт лиги.