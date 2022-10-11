«Почему он должен притормозить сейчас?»: в НХЛ не сомневаются, что Овечкин продолжит штамповать голы в новом сезоне

Накануне старта очередного регулярного чемпионата НХЛ всеобщее внимание приковано к Александру Овечкину. Эксперты рассуждают, сможет ли российский нападающий в десятый раз за карьеру забросить 50 шайб, а также пытаются понять, когда он подберётся к рекорду Уэйна Гретцки. Так, обозреватель официального сайта лиги Дэн Розен уверен, что у капитана «Вашингтона» нет причин снижать обороты, и свою карьеру через четыре года он завершит в статусе лучшего снайпера в истории НХЛ.

В НХЛ завершились предсезонные матчи, и команды вместе с болельщиками замерли в ожидании полноценного старта нового регулярного чемпионата. Формально он был открыт двумя вынесенными матчами между «Сан-Хосе» и «Нэшвиллом» в Праге, но остальные команды включатся в борьбу лишь в ночь на 12 октября по московскому времени. Одна из главных интриг предстоящего сезона для российских любителей хоккея заключается в том, сколько шайб сможет забросить Александр Овечкин, обойдёт ли он Горди Хоу в списке лучших снайперов лиги и насколько приблизится к вечному рекорду Уэйна Гретцки.

Также по теме Дубль и передача Кузьменко, травма Капризова и успехи Марченко: как россияне проводят предсезонные матчи в НХЛ Андрей Кузьменко записал на свой счёт два гола и результативную передачу и был признан первой звездой предсезонного матча с «Сиэтлом»,...

Для Александра предстоящая «регулярка» — уже 18-я в заокеанской карьере. Он вступает в неё с активом в 780 голов, и чтобы выйти на второе место в истории ему нужно отличиться 22 раза. От легендарного Гретцки, установившего новый ориентир в 1999 году, капитана «Вашингтона» отделяет значительно больше — 114 точных бросков.

Мало кто сомневается, что россиянин останется верен себе и продолжит удивлять своими достижениями, несмотря на возраст. 17 сентября Овечкину исполнилось 37 лет, но он, судя по всему, относится к той категории игроков, кто с опытом становится только лучше. Недаром аналитики НХЛ включили капитана «Вашингтона» в десятку лучших игроков предстоящего сезона по своей версии. В частности Кевин Уикс подчёркивает, что главное умение Ови — сбивать вратарей с толку. Оно сродни тому, как питчер ставит в тупик отбивающих: все знают, из какой точки он любит «щёлкать», но никто не может угадать, куда именно попадёт на этот раз.

В предсезонке Овечкин продемонстрировал, что не растерял лучшие навыки за время отдыха и готов к покорению новых вершин. Он принял участие в трёх матчах из шести, где записал на свой счёт два гола и одну результативную передачу. Во встрече с «Детройтом» Александр сначала поучаствовал в заброшенной шайбе Коннора Макмайкла, а под конец игры отличился и сам, забросив в пустые ворота. А в игре с «Коламбусом» капитан отличился в своём фирменном стиле — броском из левого круга вбрасывания.

Последнюю тренировку перед стартом сезона ветеран «Вашингтона» пропустил, но волноваться по этому поводу не стоит — Питер Лавиолетт просто предоставил ему день отдыха.

Выступление Овечкина в грядущем чемпионате вызывает живой интерес по обе стороны океана. Эксперты также рассуждают о том, сколько шайб сможет забросить нападающий «Кэпиталз». Так, обозреватель официального сайта НХЛ Дэн Розен уверен, что Александр прекрасно готов и у него нет причин снижать привычный темп. В сезоне-2021/22 россиянин провёл 77 матчей и забросил 50 шайб. Пока в истории НХЛ только два игрока — Горди Хоу и Джонни Буцик — отличались не менее 40 раз за сезон после того, как им исполнилось 37.

«В прошлом сезоне Овечкин стал самым возрастным игроком, забросившим 50 шайб. Почему же он должен притормозить сейчас? Александр в отличной форме. Поскольку весной «Кэпиталз» вылетели в первом раунде плей-офф, у него было достаточно времени на тренировки, целое межсезонье, чтобы делать всё, что он обычно делает. У него была такая же ситуация и в прошлом сезоне — и он записал себе в актив 50 голов. Я не сомневаюсь, что он снова сможет. Но я буду сдержан и скажу, что в этом сезоне Алекс отличится 45 раз», — написал Розен.

Он также выразил уверенность, что россиянин станет третьим игроком, достигшим отметки в 800 заброшенных шайб, ещё до 1 января. При этом, по подсчётам эксперта, Александру нужно забрасывать в среднем более 28 шайб за сезон в последние четыре года контракта, чтобы догнать Гретцки, а это более, чем реально.

«Овечкин завершит карьеру в статусе лучшего снайпера НХЛ за всю историю», — заключил Розен.

Уверен в российском нападающем и легендарный чех Яромир Ягр. Он предположил, что Великая восьмёрка без проблем сможет выступать хоть до 45 лет, а достижение четырёхкратного обладателя Кубка Стэнли падёт при любых раскладах.

«Он может, так как физически силён и хочет быть лучшим. Побьёт ли Овечкин рекорд Гретцки? Думаю, да. У него всё для этого есть», — цитирует хоккеиста официальный сайт лиги.

Сам нападающий «Кэпиталз» также с воодушевлением ждёт предстоящего сезона, однако главной целью считает вовсе не личные достижения, а попадание команды в плей-офф. По его словам, ему хочется побеждать, выходить в решающий раунд чемпионата и сражаться за Кубок Стэнли. Однако и мысли о погоне за титулом лучшего снайпера не оставляют хоккеиста.