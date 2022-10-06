Два очка Овечкина и передача Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Детройт» в предсезонном матче НХЛ

«Вашингтон» одержал победу над «Детройтом» в матче предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2022/23.

Встреча проходила в ночь на 6 октября в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан Арена» и завершилась со счётом 4:2.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Коннор Макмайкл, Ник Дженсен, Коннор Браун и российский нападающий Александр Овечкин. У гостей голы на счету Тайлера Бертуцци и Майкла Расмуссена.

Отметим, что Овечкин и российский нападающий Евгений Кузнецов также отметились результативными передачами.