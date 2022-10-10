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Ягр оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки в НХЛ

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Чешский нападающий Яромир Ягр оценил шансы форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки.
Ягр оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки в НХЛ
  • AFP

«Я думаю, что Александр, если собирается приблизиться к рекорду Гретцки, будет играть до 45 лет, потому что он может. Он может это сделать, потому что он физически сильный и хочет быть лучшим», — заявил Ягр.

37-летний Овечкин является воспитанником московского «Динамо». Хоккеист в 2018 году выиграл Кубок Стэнли с «Кэпиталз» и занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ (780 шайб). Он уступает лишь Горди Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894).

Ранее Александр Овечкин занял второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков НХЛ.

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