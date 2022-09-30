Дубль и передача Кузьменко, травма Капризова и успехи Марченко: как россияне проводят предсезонные матчи в НХЛ

Андрей Кузьменко записал на свой счёт два гола и результативную передачу и был признан первой звездой предсезонного матча с «Сиэтлом», а Кирилл Марченко забросил победную шайбу во встрече с «Баффало». Кирилл Капризов набрал два очка в игре с «Колорадо», но в концовке получил травму, а Илья Михеев попал под силовой приём и выбыл на несколько недель. В свою очередь, Аскар Аскаров оформил шат-аут в противостоянии с «Флоридой», а Никита Сошников забросил в первой же игре за «Айлендерс».

Мощный старт Кузьменко и дуэль Бучневича с Чинаховым

До старта регулярного чемпионата НХЛ остаётся почти неделя, но уже сейчас Андрей Кузьменко претендует на звание самого обсуждаемого российского хоккеиста за океаном. Ещё летом многие с нетерпением предвкушали его дебют в североамериканской лиге, а по ходу предсезонных матчей уровень ожиданий лишь возрос. Сначала бывший нападающий СКА отметился результативной передачей в противостоянии с «Калгари», а затем стал первой звездой встречи с «Сиэтлом». Россиянин принял участие во всех трёх голах своей команды — уже к 10-й минуте оформил дубль, а затем ассистировал Таннеру Пирсону. И хотя это не помогло «Ванкуверу» взять верх над соперником (3:4), форвард получил восторженные отзывы от партнёров.

Так, защитник «Кэнакс» Куинн Хьюз отметил мастерство и отличный бросок Кузьменко, а также восхитился его техникой и хоккейным чутьём. По его словам, россиянин определённо принадлежит к «высшему эшелону», а его желание соревноваться и смелость являются подспорьем. И это стало приятным дополнением к недавним комментариям наставника коллектива Брюса Будро, сравнившег нового подопечного с Александром Овечкиным.

Пока сам лидер «Вашингтона» вместе с Евгением Кузнецовым и Дмитрием Орловым продолжает набирать форму на тренировках и не торопится выходить на лёд в рамках предсезонки, свой класс демонстрируют другие россияне. Форвард «Каролины» Андрей Свечников разразился шайбой и передачей в противостоянии с «Тампой» (5:1) и был признан первой звездой, а Павел Бучневич и Егор Чинахов устроили «перестрелку» во встрече «Сент-Луиса» с «Коламбусом». Нападающий «Блюз» набрал два (1 + 1) очка и тем самым организовал камбэк (4:2), а его соотечественник стал автором обоих голов в составе соперника. В итоге первое и третье места соответственно в топ-3 лучших игроков.

Травмы Капризова и Михеева

Успел ярко проявить себя и лучший бомбардир прошлого сезона среди россиян. Кирилл Капризов продемонстрировал привычно высокий класс и помог «Миннесоте» взять верх над действующим обладателем Кубка Стэнли — «Колорадо». В начале второго периода он заставил допустить грубую ошибку юного голкипера Юстуса Аннунена, а затем вывел на бросок Калена Эддисона. Подпортил настроение лишь тот факт, что в концовке форвард получил травму и был вынужден раньше положенного уйти в раздевалку. И хотя поначалу наставник «Уайлд» Дин Эвасон назвал несерьёзным повреждение своего лидера, с «Далласом» он уже не сыграл. По словам тренера, возвращение планируется не ранее чем в домашнем противостоянии с «Чикаго».

Помимо Капризова, не самым удачным образом предсезонка началась и для Ильи Михеева. Одноклубник Кузьменко также оказался в составе на матч с «Калгари», но отыграл лишь семь с половиной минут, после чего был вынужден отправиться в подтрибунку. В первом же периоде бывший нападающий «Торонто» попал под жёсткий силовой приём в исполнении Николаса Мелоша. Если верить словам Будро, восстановление может занять около недели, что снижает его шансы выступить на старте сезона.

Более оптимистичные прогнозы относительно возвращения в строй Александра Барабанова. Из-за травмы нападающий «Сан-Хосе» не смог поучаствовать во встрече с «Лос-Анджелесом», но уже вовсю идёт на поправку. Россиянин может вернуться в строй со дня на день.

Яркий дебют Сошникова и заряженность Марченко

В то же время травмы одних хоккеистов — хороший шанс для других проявить себя и доказать тренеру свою профпригодность. В частности, это касается дебютантов лиги, лишь делающих первые попытки закрепиться в командах НХЛ. Например, форварда «Шаркс» Данила Гущина, довольно удачно закрывшего позицию Барабанова. Воспитанник «Динамо» записал на свой счёт гол и передачу и тем самым поучаствовал в победе в матче с «Анахаймом» (5:4). В свою очередь, в отсутствие Капризова успешно выступил Владислав Фирстов, чей гол позволил «Уайлд» разгромить «Эвеланш» — 5:2.

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За «Сент-Луис» также смог отличиться нападающий Никита Александров, но больше других пока впечатляет игрок «Коламбуса» Кирилл Марченко. Серебряный призёр молодёжного чемпионата мира 2020 года начал с места в карьер и набрал очки в двух предсезонных встречах подряд, а в матче с «Баффало» и вовсе стал третьей звездой. Всё благодаря шайбе в большинстве, впоследствии оказавшейся победной — 4:1.

После трёхлетнего отсутствия довольно успешно в лигу вернулся Никита Сошников. Ранее форвард защищал цвета «Торонто» и «Сент-Луиса», но не радовал высокой результативностью ни в одной из команд. В 87 матчах он «настрелял» всего 16 (8 + 8) очков и был вынужден вернуться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), где с переменным успехом выступал за «Салават Юлаев», ЦСКА и «Авангард». О его желании вновь попробовать себя за океаном стало известно ещё в мае, но соглашение с «Нью-Йорк Айлендерс» удалось подписать лишь за две недели до старта регулярки. Тем не менее россиянин с ходу принялся демонстрировать свой невероятный настрой и забросил в первой же предсезонной встрече. Правда, партнёры не поддержали его и не смогли сдержать атаку «Нью-Джерси», пропустив четыре шайбы подряд.

Осваивается в Северной Америке и Ярослав Аскаров. Один из самых звёздных молодых вратарей мира уже получил шанс проявить себя в составе «Нэшвилла» и не ударил в грязь лицом. Во втором периоде матча с «Флоридой» он заменил Кевина Ланкинена и отразил все 12 бросков по своим воротам.