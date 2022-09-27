В Москве появится Международная хоккейная академия имени Александра Овечкина

В Москве создадут Международную хоккейную академию имени Александра Овечкина.

Об этом ТАСС сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

Ледовый комплекс построят в рамках масштабного инвестиционного проекта. Общая площадь объекта составит свыше 43 тыс. кв. м.

36-летний российский нападающий является воспитанником московского «Динамо». Хоккеист в 2018 году выиграл Кубок Стэнли с «Кэпиталз».

Напомним, что Овечкин (780 шайб) занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Он уступает лишь Горди Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894).

Ранее главный тренер «Вашингтона» оценил форму Овечкина после межсезонья в России.