Главный тренер «Вашингтона» оценил форму Овечкина после межсезонья в России

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт оценил форму капитана команды Александра Овечкина, который значительную часть межсезонья провёл в России.

«Он отлично выглядит. Вы не заметите разницы между тем, когда я приехал сюда в 2020 году, и тем, как он выглядит сейчас. На тестировании на льду он был лучшим, Ови приехал в лагерь в отличной форме», — приводит слова Лавиолетта пресс-служба НХЛ.

36-летний российский нападающий является воспитанником московского «Динамо». Ови в 2018 году выиграл Кубок Стэнли с «Кэпиталз».

Напомним, что Овечкин (780 шайб) занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Он уступает лишь Горди Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894).

Ранее Овечкин поделился планами на будущее.