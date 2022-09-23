Овечкин — о своём будущем в НХЛ: хотел бы завершить карьеру на высокой ноте

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился планами на будущее.

«Пока нет, у меня ещё несколько лет по контракту. Я всегда говорил, что хотел бы завершить карьеру на высокой ноте. Всё-таки осталось четыре года, это много», — цитирует форварда пресс-служба «Вашингтона».

36-летний российский нападающий является воспитанником московского «Динамо». Ови в 2018 году выиграл Кубок Стэнли с «Кэпиталз».

Напомним, что Овечкин (780 шайб) занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Он уступает лишь Горди Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894).

Ранее ФХР поздравила Александра Овечкина с днём рождения.











