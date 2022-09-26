Форвард Бекстрём оценил состав «Вашингтона» перед новым сезоном НХЛ

Шведский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём поделился мнением о составе клуба перед новым регулярным сезоном Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Думаю, что состав команды выглядит хорошо. Те, кто пришёл, опытные хоккеисты. Кемпер — хороший вратарь, который выиграл Кубок Стэнли с «Колорадо». Густафссон — опытный защитник с хорошим броском. Приятно, что Юханссон продлил контракт. Это важный хоккеист для команды», — приводит слова Бекстрёма Expressen.

Сезон-2022/23 НХЛ стартует 7 октября. «Вашингтон» свой первый матч проведёт 13 числа, приняв дома «Бостон Брюинз».

В минувшем сезоне «Кэпиталз» занял второе место в Восточной таблице регулярного сезона. В плей-офф чемпионата «Вашингтон» уступил «Флорида Пантерз».

Ранее защитник «Вашингтона» Джон Карлсон высказался о рекордах капитана столичной команды Александра Овечкина в НХЛ.