Российские хоккеисты смогут въехать в Чехию по ранее выданным визам

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сообщил, что российским хоккеистам разрешат въезд в страну на матчи Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по ранее выданным визам.

«Новые визы в Прагу российские игроки НХЛ не получат, но действующие будут приняты как удовлетворяющее чешские власти основание к въезду в республику», — цитирует Липавского Mlada Fronta Dnes.

В рамках Global Series в Праге 7 и 8 октября встретятся «Сан-Хосе Шаркс» и «Нэшвилл Предаторз».

МИД Чехии подтвердил, что направил письмо руководству НХЛ, в котором предупредил, что страна не допустит российских игроков на свою территорию.

В «Сан-Хосе» играют Александр Барабанов, Артемий Князев, Данил Гущин, Тимур Ибрагимов и Евгений Свечников. В «Нэшвилле» — Яков Тренин, Ярослав Аскаров и Егор Афанасьев.

Ранее в «Сан-Хосе» заявили, что команда не поедет на матч в Прагу в случае отстранения россиян.