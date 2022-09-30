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Главный тренер «Ванкувера» рассказал о сроках восстановления Михеева

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Главный тренер «Ванкувера» Брюс Будро рассказал, когда ожидает появления российского форварда Ильи Михеева на льду.
Главный тренер «Ванкувера» рассказал о сроках восстановления Михеева
  • Gettyimages.ru

«Судя по всему, можно надеяться, что на следующей неделе он уже будет кататься», — цитирует Будро официальный аккаунт «Ванкувера» в Twitter.

В контрольном матче с «Калгари Флэймз» россиянин провёл на льду 7 минут 31 секунду и не смог отметиться результативными действиями. Из-за травмы он не сумел продолжить игру.

Встреча в Калгари на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Россиянин перешёл в «Ванкувер» из «Торонто» в июле текущего года, подписав контракт на 4 года.

В минувшем сезоне россиянин провёл 53 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 32 очка (21 гол + 11 передач).

Ранее Будро сравнил Андрея Кузьменко с Александром Овечкиным.

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