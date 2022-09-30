Главный тренер «Ванкувера» рассказал о сроках восстановления Михеева

Главный тренер «Ванкувера» Брюс Будро рассказал, когда ожидает появления российского форварда Ильи Михеева на льду.

«Судя по всему, можно надеяться, что на следующей неделе он уже будет кататься», — цитирует Будро официальный аккаунт «Ванкувера» в Twitter.

В контрольном матче с «Калгари Флэймз» россиянин провёл на льду 7 минут 31 секунду и не смог отметиться результативными действиями. Из-за травмы он не сумел продолжить игру.

Встреча в Калгари на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Россиянин перешёл в «Ванкувер» из «Торонто» в июле текущего года, подписав контракт на 4 года.

В минувшем сезоне россиянин провёл 53 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 32 очка (21 гол + 11 передач).

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