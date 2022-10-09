Узнать больше

Гол Овечкина и передача Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Коламбус»

Короткая ссылка
«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2022/23.
Гол Овечкина и передача Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Коламбус»
  • AP

Встреча проходила в ночь на 9 сентября на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) и завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Вашингтона» заброшенными шайбами отметились российский нападающий Александр Овечкин, Энтони Манта, Ник Дауд и Дилан Строум.

У «Коламбуса» голы на счету российского нападающего Егора Чинахова, Патрика Лайне и Шона Курали.

Российский нападающий хозяев Евгений Кузнецов отметился результативной передачей.

Ранее передача Дадонова не спасла «Оттаву» от поражения от «Монреаля».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить