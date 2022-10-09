Гол Овечкина и передача Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Коламбус»

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2022/23.

Встреча проходила в ночь на 9 сентября на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) и завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Вашингтона» заброшенными шайбами отметились российский нападающий Александр Овечкин, Энтони Манта, Ник Дауд и Дилан Строум.

У «Коламбуса» голы на счету российского нападающего Егора Чинахова, Патрика Лайне и Шона Курали.

Российский нападающий хозяев Евгений Кузнецов отметился результативной передачей.

Ранее передача Дадонова не спасла «Оттаву» от поражения от «Монреаля».