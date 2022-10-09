Передача Дадонова не спасла «Оттаву» от поражения от «Монреаля»

«Оттава Сенаторз» потерпела поражение от «Монреаль Канадиенс» в матче предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2022/23.

Встреча проходила в ночь на 9 сентября на стадионе «Джей-Кей Ирвинг-центр» в Бактуше (Канада) и завершилась в овертайме со счётом 3:2.

Российский нападающий «Оттавы» Евгений Дадонов отметился результативной передачей.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Коул Кофилд и Кейден Гуле. У гостей голы на счету Дерика Брассара, Скотта Сабурена и Дрейка Батерсона.

Ранее два гола и передача Капризова помогли «Миннесоте» разгромить «Даллас».