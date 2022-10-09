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Два гола и передача Капризова помогли «Миннесоте» разгромить «Даллас»

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«Миннесота Уайлд» одержала победу над «Даллас Старз» в матче предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2022/23.

Встреча проходила в ночь на 9 сентября на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) и завершилась со счётом 5:1.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.

В составе хозяев заброшенными шайбами также отметились Йоэль Эрикссон Эк, Брэндон Дюхайм и Матс Цуккарелло. У гостей единственный гол на счету Джо Павелски.

Ранее хет-трик Наместникова помог «Тампе» победить «Флориду».

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