Два гола и передача Капризова помогли «Миннесоте» разгромить «Даллас»
Встреча проходила в ночь на 9 сентября на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) и завершилась со счётом 5:1.
Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.
В составе хозяев заброшенными шайбами также отметились Йоэль Эрикссон Эк, Брэндон Дюхайм и Матс Цуккарелло. У гостей единственный гол на счету Джо Павелски.
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