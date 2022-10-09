Хет-трик Наместникова помог «Тампе» победить «Флориду»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» нанёс поражение «Флорида Пантерз» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра завершилась со счётом 5:2 в пользу «Лайтнинг».

В составе «Тампы» хет-трик оформил Владислав Наместников (13-я, 20-я и 28-я минуты). Форвард записал на свой счёт результативный пас на Никиту Кучерова (4-я). Также отличился Брэйден Пойнт (45-я). У «Пантерз» шайбы забросили Рудолфс Балцерс (6-я) и Алекси Хепониеми (29-я).

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 26 бросков.

Ранее сообщалось, что «Флорида» обыграла «Тампу», несмотря на 38 сейвов Андрея Василевского.