«Флорида» обыграла «Тампу», несмотря на 38 сейвов Василевского

«Флорида Пантерз» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2022/23.

Встреча проходила в ночь на 7 октября в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и завершилась со счётом 3:2.

В составе хозяев заброшенные шайбы записали на свой счёт Зак Далпе, Алекси Хепониеми и Брэндон Монтур. У гостей отличились Ник Пол и российский нападающий Владислав Наместников.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский сделал 38 сейвов в матче, а нападающий Никита Кучеров отметился результативной передачей.

Ранее «Коламбус» победил «Сент-Луис», забросив семь шайб.