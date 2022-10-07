«Флорида» обыграла «Тампу», несмотря на 38 сейвов Василевского
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Встреча проходила в ночь на 7 октября в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и завершилась со счётом 3:2.
В составе хозяев заброшенные шайбы записали на свой счёт Зак Далпе, Алекси Хепониеми и Брэндон Монтур. У гостей отличились Ник Пол и российский нападающий Владислав Наместников.
Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский сделал 38 сейвов в матче, а нападающий Никита Кучеров отметился результативной передачей.
Ранее «Коламбус» победил «Сент-Луис», забросив семь шайб.