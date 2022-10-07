Капризов, Панарин и Шестёркин вошли в число претендентов на награду лучшему игроку НХЛ
- AFP
Пятое место в списке, составленном журналистами официального сайта НХЛ, занял нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, набравший 17 очков.
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин с девятью баллами расположился на шестой позиции. Во втором десятке списка также оказался вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин, который набрал два очка.
Отметим, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в список не попал.
Топ-10 претендентов на «Харт Трофи»:
1. Коннор Макдэвид, «Эдмонтон»: 67 очков;
2. Остон Мэттьюс, «Торонто»: 41 очко;
3. Натан Маккиннон, «Колорадо»: 25 очков;
4. Кейл Макар, «Колорадо»: 21 очко;
5. Кирилл Капризов, «Миннесота»: 17 очков;
6. Артемий Панарин, «Рейнджерс»: девять очков;
7. Леон Драйзайтль, «Эдмонтон»: шесть очков;
8. Джонни Годро, «Коламбус»: шесть очков;
9. Роман Йози, «Нэшвилл»: шесть очков;
10. Александр Барков, «Флорида Пантерз»/Брейден Пойнт, «Тампа-Бэй»: по четыре очка.
Ранее сообщалось, что Шестёркин и вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский вошли в число претендентов на награду «Везина Трофи» в сезоне-2022/23.