Капризов, Панарин и Шестёркин вошли в число претендентов на награду лучшему игроку НХЛ

Трое россиян попали в список претендентов на «Харт Трофи» — награду, которую вручают самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в сезоне-2022/23.

Пятое место в списке, составленном журналистами официального сайта НХЛ, занял нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, набравший 17 очков.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин с девятью баллами расположился на шестой позиции. Во втором десятке списка также оказался вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин, который набрал два очка.

Отметим, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в список не попал.

Топ-10 претендентов на «Харт Трофи»:

1. Коннор Макдэвид, «Эдмонтон»: 67 очков;

2. Остон Мэттьюс, «Торонто»: 41 очко;

3. Натан Маккиннон, «Колорадо»: 25 очков;

4. Кейл Макар, «Колорадо»: 21 очко;

5. Кирилл Капризов, «Миннесота»: 17 очков;

6. Артемий Панарин, «Рейнджерс»: девять очков;

7. Леон Драйзайтль, «Эдмонтон»: шесть очков;

8. Джонни Годро, «Коламбус»: шесть очков;

9. Роман Йози, «Нэшвилл»: шесть очков;

10. Александр Барков, «Флорида Пантерз»/Брейден Пойнт, «Тампа-Бэй»: по четыре очка.

Ранее сообщалось, что Шестёркин и вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский вошли в число претендентов на награду «Везина Трофи» в сезоне-2022/23.