Узнать больше

Шестёркин и Василевский вошли в число претендентов на награду лучшему вратарю НХЛ

Короткая ссылка
Российские вратари Игорь Шестёркин из «Нью-Йорк Рейнджерс» и Андрей Василевский из «Тампы-Бэй» вошли в число претендентов на награду «Везина Трофи» в сезоне-2022/23, сообщается на официальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шестёркин и Василевский вошли в число претендентов на награду лучшему вратарю НХЛ
  • globallookpress.com

По итогам опроса, в котором приняли участие 15 авторов официального сайта НХЛ, Шестёркин получил 63 очка. Второе место с 44 баллами занял Василевский. На третьей строчке расположился финн Юусе Сарос из «Нэшвилла» (32 очка).

По мнению авторов, также на награду могут претендовать россияне Сергей Бобровский из «Флориды» и Александр Георгиев из «Колорадо Эвеланш».

«Везина Трофи» — награда, которая вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата НХЛ. Шестёркин становился обладателем этой награды в сезоне-2021/22, а Василевский — в сезоне 2018/19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить