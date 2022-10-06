Шестёркин и Василевский вошли в число претендентов на награду лучшему вратарю НХЛ

Российские вратари Игорь Шестёркин из «Нью-Йорк Рейнджерс» и Андрей Василевский из «Тампы-Бэй» вошли в число претендентов на награду «Везина Трофи» в сезоне-2022/23, сообщается на официальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

По итогам опроса, в котором приняли участие 15 авторов официального сайта НХЛ, Шестёркин получил 63 очка. Второе место с 44 баллами занял Василевский. На третьей строчке расположился финн Юусе Сарос из «Нэшвилла» (32 очка).

По мнению авторов, также на награду могут претендовать россияне Сергей Бобровский из «Флориды» и Александр Георгиев из «Колорадо Эвеланш».

«Везина Трофи» — награда, которая вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата НХЛ. Шестёркин становился обладателем этой награды в сезоне-2021/22, а Василевский — в сезоне 2018/19.