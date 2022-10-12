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Панарин признан лучшим распасовщиком НХЛ по версии Daily Faceoff

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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин стал лучшим распасовщиком Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии Daily Faceoff.

В топ-18 также вошёл россиянин Евгений Кузнецов, который выступает за «Вашингтон Кэпиталз». Он занял девятое место в рейтинге.

На второй позиции расположился Джонатан Юбердо из «Калгари Флэймз». Тройку лучших замкнул Митчелл Марнер из «Торонто Мэйпл Лифс».

Напомним, что в первом матче нового сезона НХЛ «Рейнджерс» обыграли «Тампу» со счётом 3:1. Панарин отметился голевой передачей.

Ранее сообщалось, что руководство Федерации хоккея Канады подало в отставку из-за сексуального скандала.

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