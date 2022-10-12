Узнать больше

Панарин приблизился к Самсонову по очкам за карьеру в НХЛ среди россиян

Короткая ссылка
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин приблизился к Сергею Самсонову по количеству набранных очков в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) среди россиян.
Панарин приблизился к Самсонову по очкам за карьеру в НХЛ среди россиян
  • globallookpress.com

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» на своём льду одержали победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг». Игра завершилась со счётом 3:1. Панарин в матче отметился результативной передачей.

Теперь у Панарина 570 набранных очков за карьеру в НХЛ. У Самсонова — 571. Лидером по набранным очкам среди россиян является Александр Овечкин (1410).

Ранее Виталий Кравцов получил травму в первой игре сезона за «Рейнджерс».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить