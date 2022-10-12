Панарин приблизился к Самсонову по очкам за карьеру в НХЛ среди россиян

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин приблизился к Сергею Самсонову по количеству набранных очков в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) среди россиян.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» на своём льду одержали победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг». Игра завершилась со счётом 3:1. Панарин в матче отметился результативной передачей.

Теперь у Панарина 570 набранных очков за карьеру в НХЛ. У Самсонова — 571. Лидером по набранным очкам среди россиян является Александр Овечкин (1410).

Ранее Виталий Кравцов получил травму в первой игре сезона за «Рейнджерс».