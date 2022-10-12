Панарин приблизился к Самсонову по очкам за карьеру в НХЛ среди россиян
- globallookpress.com
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» на своём льду одержали победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг». Игра завершилась со счётом 3:1. Панарин в матче отметился результативной передачей.
Теперь у Панарина 570 набранных очков за карьеру в НХЛ. У Самсонова — 571. Лидером по набранным очкам среди россиян является Александр Овечкин (1410).
Ранее Виталий Кравцов получил травму в первой игре сезона за «Рейнджерс».