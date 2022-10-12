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Тренер «Рейнджерс» сообщил о характере травмы Кравцова

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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан рассказал о травме россиянина Виталия Кравцова, полученной в стартовом матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Тренер «Рейнджерс» сообщил о характере травмы Кравцова
  • AP

Встреча в Нью-Йорке (США) на арене «Медисон-сквер-гарден» завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

В первом периоде российский нападающий Виталий Кравцов получил повреждение и не смог продолжить игру. Он отыграл лишь две смены, суммарно проведя на льду 1 минуту 28 секунд.

По словам тренера, у россиянина травма верхней части тела, ему понадобится дополнительное обследование для установления точных сроков восстановления.

Ранее Артемий Панарин приблизился к Сергею Самсонову по очкам за карьеру в НХЛ среди россиян.

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