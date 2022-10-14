«Вашингтон» проиграл «Торонто», Овечкин не забил во втором матче НХЛ подряд
- AP
Встреча проходила в ночь на 14 октября на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто (Канада) и завершилась со счётом 3:2.
В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Джон Таварес, Калле Йернкрок и Остон Мэттьюс. У гостей голы на счету Ника Дауда и Маркуса Юханссона.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на льду 22 минуты 18 секунд и завершил игру с показателем полезности «-1», не набрав очков.
Ранее сообщалось, что гол Малкина помог «Питтсбургу» разгромить «Аризону» в матче НХЛ.