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«Вашингтон» проиграл «Торонто», Овечкин не забил во втором матче НХЛ подряд

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«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Вашингтон» проиграл «Торонто», Овечкин не забил во втором матче НХЛ подряд
  • AP

Встреча проходила в ночь на 14 октября на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто (Канада) и завершилась со счётом 3:2.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Джон Таварес, Калле Йернкрок и Остон Мэттьюс. У гостей голы на счету Ника Дауда и Маркуса Юханссона.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на льду 22 минуты 18 секунд и завершил игру с показателем полезности «-1», не набрав очков. 

Ранее сообщалось, что гол Малкина помог «Питтсбургу» разгромить «Аризону» в матче НХЛ.

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