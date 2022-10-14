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Овечкин: два поражения подряд — это тревожный звонок для «Вашингтона»

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал поражение от «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Овечкин: два поражения подряд — это тревожный звонок для «Вашингтона»
  • AP

«Два поражения подряд — это тревожный звонок для «Вашингтона». Мы должны собраться и стать лучше. В любом случае надо пройти через такое. Это всего лишь наш третий матч вместе. Очевидно, что у нас есть некоторые шансы, но мы должны всё обсудить, посмотреть видео и выяснить, что мы должны делать в тех или иных ситуациях», — приводит слова Овечкина NBC Sports.

Также нападающий отреагировал на отсутствие набранных очков со старта чемпионата.

«В некоторых моментах я думаю об исполнении, хотя, возможно, уже необходимо просто забросить эту грязную шайбу, чтобы найти свою игру», — сказал он.

Встреча проходила в ночь на 14 октября на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто (Канада) и завершилась со счётом 3:2. Это поражение стало вторым для «Вашингтона» со старта чемпионата.

37-летний россиянин провёл на льду 22 минуты 18 секунд и завершил игру с показателем полезности «-1», не набрав очков.

Ранее сообщалось, что Кросби обогнал Овечкина по очкам за карьеру в НХЛ.

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