«Если ФИФА согласится — начнётся хаос»: почему не стоит всерьёз воспринимать слухи о смене гражданства Захаряном

Федерации футбола Армении ничего не известно о возможной смене спортивного гражданства Арсеном Захаряном. Сотрудники организации не обращались ни к полузащитнику, ни к его представителям. В ФИФА обратили внимание, что переход может произойти только по действующим правилам. По мнению бывшего спортивного директора «Динамо» Роман Орещука, подобное развитие событий маловероятно.

«Больше похоже на сотрясание воздуха»

Проблема смены российскими спортсменами гражданства ради возможности выступать на международных соревнованиях является одной из наиболее актуальных. Однако футбола до настоящего момента она не касалась, ведь игроки и в РПЛ получают хорошие зарплаты и имеют возможность переходить в более сильные чемпионаты.

Одной из первых ласточек, судя по информации СМИ, может стать Арсен Захарян, который летом был близок к переходу в «Челси». Журналист Грач Хачатрян сообщил, что полузащитник намерен выступать за историческую родину — Армению. Якобы есть вероятность, что ФИФА в порядке исключения разрешит ему пойти на такой шаг. По данным Хачатряна, это связано с желанием всё же осуществить трансфер в «Челси» в январе.

Появившиеся слухи с ходу опроверг бывший пресс-атташе «Динамо» Константин Алексеев, который признался, что пообщался с двумя людьми из окружения Захаряна и оба подчеркнули: речи об этом пока не идёт.

«Думаю, есть смысл обсуждать, когда Заха подтвердит или какое-то официальное лицо заявит, что Арсен подал документы. Что касается ФИФА и исключения в виде смены сборной, тут примерно та же история. Скажет кто-то официальный, ну или Нобель Арустамян, что ФИФА пойдёт на такое, тогда и будет смысл обсуждать. А пока больше похоже на сотрясание воздуха», — написал журналист в Telegram-канале.

В Футбольной федерации Армении информацию также не подтвердили. По словам пресс‑секретаря FFA Айка Карапетяна, организация не обращалась к игроку с предложениями подобного рода.

Другой вопрос, имеет ли Арсен право сменить спортивное гражданство и в дальнейшем представлять другую страну. В ФИФА лишь посоветовали обратить внимание на действующий регламент и ничего не добавили о каких-либо исключениях из него.

«Существуют определённые правила, регулирующие право на участие в игре национальной команды. Как и есть правила по подаче запросов на изменение спортивного гражданства. В Руководстве представлен полный обзор юридических процедур и документов, необходимых для любого права или запроса на выступление за другую сборную», — сообщили в ФИФА «Чемпионату».

Любопытно, что мнения юристов по данному поводу разделились. Так, Анна Анцелиович считает: переход Захаряна в Армению вполне возможен, поскольку ему не исполнился 21 год. В этом случае не сыграет роли то, что он провёл несколько встреч за Россию.

«Он не принимал участия в матчах категории А, это чемпионат мира или Европы. Поэтому может поменять гражданство», — объяснила Анцелиович.

В свою очередь, Михаил Прокопец, напротив, назвал это невозможным, если следовать букве действующих в настоящий момент законов. Однако он не исключил внесения в них корректировок со стороны ФИФА.

«Может быть, Захарян знает лучше, чем мы. Может, он в курсе, что правила будут изменены для сборной России. Потому что очевидно, что она не сыграет официальные матчи до июля 2024-го. Таких исключений для футболистов до сих пор никто не делал... Но я не могу дать гарантий, что эти правила не появятся. Мы же не знаем, что придёт в голову ФИФА», — посетовал Прокопец.

Полузащитник «Динамо» дебютировал за главную национальную команду в возрасте 18 лет сразу в официальном матче — в домашнем противостоянии с Хорватией в сентябре прошлого года, причём появился на поле с первых минут. В дальнейшем он отметился ещё в трёх встречах отборочного турнира чемпионата мира — 2022 (с Мальтой, Словакией и Словенией) и даже отдал результативную передачу.

К слову, ещё в прошлом году Захарян рассказывал о травле в социальных сетях со стороны некоторых армян.

«Я с 15 лет выступаю за сборные России и хочу добиваться новых целей, играть на чемпионатах Европы и мира. Поэтому такой выбор... Да и Россия — моя вторая родина, если не первая. С чем пришлось столкнуться? С улыбкой всё читал, не вникал в сообщения. Были оскорбления: «Чтоб у тебя ничего не получилось», «Мы тебя найдём», «Ты не человек, а говно». Хочется на эмоциях что-то написать, но потом думаю: «А смысл? Зачем реагировать?» — признавался спортсмен в интервью YouTube-каналу «Красава».

До того Захарян действительно прошёл через все юношеские и молодёжную сборные, а в составе последней весной 2021-го съездил на первенство континента, где трижды вышел на поле и набрал два очка по системе «гол + пас» в противостоянии с Исландией. Благодаря этому хавбек привлёк к себе внимание со стороны Станислава Черчесова и попал в расширенный список на Евро-2020. Возможно, ему нашлось бы место и в окончательном ростере, если бы не бактериальная ангина.

Спортсмен получил вызов и на предстоящий 24 сентября товарищеский матч с Киргизией, однако за несколько дней до него покинул расположение коллектива из-за повреждения колена.

«Кто-то запустил утку, и все её обсуждают»

По мнению экспертов RT, к появившимся слухам о выступлении Захаряна за Армению не следует относиться серьёзно. Так, бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук подчеркнул: ФИФА никогда не пойдёт на такой шаг и не станет делать исключений. В противном случае федерация рискует столкнуться с валом соответствующих просьб и полным хаосом.

«Да, Россия на какое-то время отстранена от международных соревнований, но нас не исключили из ФИФА. Сейчас же кто-то банально пытается подогреть интерес к теме. И я не верю, что даже переход в сборную Армении помог бы Захаряну перебраться в «Челси», поскольку он не получил бы паспорт страны сиюминутно. На это тоже ушло бы время», — заявил функционер.

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А известный тренер Игорь Колыванов, хотя и назвал информацию о смене гражданства уткой, посоветовал прежде всего задать вопрос самому игроку.

«Я не знаю, стоит этому верить или нет. Ситуация всё-таки непростая. С одной стороны, Захарян заигран за сборную России. Кто-то запустил утку, и все её обсуждают. С другой — необходимо обратиться к самому Арсену: готов ли он пойти на такой шаг? Пока, увы, маловероятно, что он всё-таки окажется в «Челси». Нам только остаётся предполагать, что у человека на уме», — отметил специалист.

При этом оба посетовали на то, что история с несостоявшимся трансфером в английский гранд нанесла сильный удар по моральному состоянию футболиста. По словам Орещука, в текущем сезоне он напоминает лишь бледную тень самого себя и практически незаметен.

«Кто его куда купит? О каком «Челси» идёт речь? Сначала ему требуется вернуться на былой уровень, а потом можно будет на чём-то спекулировать. Журналисты же сами оказывают медвежью услугу парню, создавая вокруг ненужный ажиотаж. У человека и без того сложный период, он сам прекрасно понимает, что у него не получается. Дайте ему паузу и отпустите. Пусть Захарян приведёт свои мозги в порядок», — попросил агент.

Колыванов же в качестве схожего примера привёл Фёдора Чалова, который в 2018-м был близок к переходу в «Кристал Пэлас», а, оставшись в ЦСКА, выдал провальный сезон и долго не мог прийти в себя.

«Разумеется, вся история с «Челси» повлияла на Арсена негативно. Понятно, что ему можно посоветовать только одно: сосредоточиться на футболе и не читать новости. Но полностью отвлечься нереально, когда на тебя со всех сторон давят и постоянно задают вопросы по данной теме», — добавил тренер.