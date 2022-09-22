Лишённые времени: кто из российских футболистов больше других пострадает от пропуска Евро-2024

Пропуск Евро — 2024 может стать тяжёлым ударом для ряда российских футболистов. Артём Дзюба рискует лишиться повода превзойти достижение Александра Кержакова по голам и на высокой ноте завершить карьеру в национальной команде, а Фёдор Смолов — реабилитироваться за неудачу на домашнем мундиале. Невозможность представлять сборную страны в свои лучшие годы станет большим упущением для Александра Головина и Алексея Миранчука, а Матвей Сафонов потеряет шанс приблизиться к рекорду Игоря Акинфеева по числу выступлений на крупных турнирах среди вратарей. Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что новость об отстранении не стала неожиданностью и что в тренировочном плане сборной изменений нет.

Артём Дзюба («Адана Демирспор»)

Для нападающего «Адана Демирспор» грядущий чемпионат Европы мог стать последним крупным международным турниром сборных. На момент его старта Артём Дзюба уже успел бы отметить 35-летие — преклонный возраст даже для представителя его амплуа. И хотя его приглашение в национальную команду в эру Валерия Карпина кажется маловероятным, при должной мотивации голеадор наверняка имел бы шансы на включение в итоговую заявку. А стимул для этого у него уж точно есть.

В настоящий момент в активе Дзюбы 30 голов, он делит первую строчку в списке лучших бомбардиров в истории страны с Александром Кержаковым. И ещё один точный удар поможет ему обойти другую легенду «Зенита» и вписать своё имя в историю национальной команды. И было бы крайне символично сделать это не в товарищеской встрече, а на континентальном форуме или хотя бы квалификации к нему. Кроме того, в этих условиях сам вызов Артёма кажется нелогичным, ведь гораздо правильнее будет делать упор на развитие молодёжи.

Фёдор Смолов («Динамо»)

Немного в ином положении находится его коллега по амплуа. Если Дзюба успел пошуметь на крупных турнирах и стать одним из главных творцов успеха на домашнем мундиале, то Фёдор Смолов таким похвастаться не может. Год назад он не попал в заявку на первенство континента, а ЧМ-2018 вряд ли любит вспоминать. Тогда он в первом же матче лишился места в старте и впоследствии выходил исключительно на замену, а потом и вовсе стал самым критикуемым футболистом страны. Виной всему решение в стиле Антонио Паненки исполнить пенальти в серии с Хорватией, что стоило подопечным Станислава Черчесова места в 1/2 финала.

После той неудачи Смолову потребовалось много времени, чтобы наладить свои дела в клубной карьере и вернуться в сборную. После прихода Карпина он вновь стал одним из основных игроков атакующей линии и записал на свой счёт шесть (2 + 4) баллов по системе «гол + пас» в шести встречах квалификации чемпионате мира в Катаре. И, несмотря на возраст, он вполне мог быть одним из лидеров коллектива в Германии и иметь возможность реабилитироваться за провал на ЧМ-2018.

Алексей Ионов («Ростов»)

Приход Карпина ознаменовал новый этап карьеры в сборной и для футболиста «Ростова». В 2021 году Алексей Ионов потерял доверие Черчесова и стал всё реже попадать в старт, а на чемпионате Европы лишь дважды был включён в заявку, но на поле так и не появился. Многие поспешили списать со счетов опытного вингера, но в прессингующей системе Валерия Георгиевича он пришёлся ко двору. Готовность неустанно оказывать давление на соперников и способность в одиночку организовать контратаку сделали его одной из главных опций в атаке. И если бы не травма, он вполне мог сыграть не в четырёх, а во всех семи осенних матчах.

К 33 годам в активе Ионова по-прежнему нет ни одной встречи за сборную в финальных стадиях турниров, и всё идёт к тому, что шанса блеснуть на высшем уровне ему так и не предоставится. Даже в случае попадания в Катар он бы стал одним из ветеранов коллектива, а в Германию и вовсе мог попасть лишь при удачном стечении обстоятельств. Теперь же Алексей рискует лишиться и этого, что вполне может стать для него персональной трагедией.

Георгий Джикия («Спартак»)

В отличие от Ионова, защитник красно-белых имеет опыт выступлений на масштабных соревнованиях. Год назад Георгий Джикия отыграл с первой до последней минуты все матчи группового этапа Евро, а до этого помог сборной России добраться до континентального первенства, также не пропустив ни одной встречи отбора. Не сильно изменился его статус и после прихода Карпина. Отдых он получил лишь в противостояниях с записными аутсайдерами — Мальтой и Кипром, в то время как в ключевых матчах был незаменим.

И хотя к 28 годам Джикия не только стал неотъемлемой частью команды, но и неоднократно выходил на поле с капитанской повязкой, пропуск ближайшего турнира станет для него тяжёлым ударом. Сейчас он на пике формы, но рискует провести свои лучшие годы без возможности представлять сборную на чемпионатах мира и Европы. Утешает лишь то, что даже к следующему мундиалю Георгий ещё вполне может входить в топ лучших российских защитников.

Александр Головин («Монако») и Алексей Миранчук («Торино»)

Истории двух звёздных российских легионеров во многом схожи. За последние годы оба утвердились в качестве сильнейших футболистов поколения и заслужили шанс попробовать силы в Европе. И хотя в полной мере раскрыть свой потенциал за рубежом пока не получилось ни у одного из них, для национальной команды оба являются важнейшими исполнителями. Александр Головин был одним из лидеров как при Черчесове, так и при Карпине, а Миранчук хоть и не имел чёткой роли в коллективе, оставался одним из самых ярких креативщиков. И с годами опыт выступлений за «Аталанту» и «Торино» вполне мог бы помочь ему приспособиться к контрпрессингующей модели специалиста.

Не исключено, что на свой пик Головин и Миранчук могут выйти и к ЧМ-2026. К этому моменту оба лишь разменяют четвёртый десяток и вряд ли внезапно сбавят обороты. Хотя бы по той причине, что сильные качества обоих — не столько физика, сколько футбольный интеллект и техника, а это с годами не пропадает. Однако отсутствие возможности представлять сборную в свои лучшие годы станет для обоих колоссальной потерей. Александр Головин называл игру за свою страну самым главным для спортсмена.

Матвей Сафонов («Краснодар»)

Что до голкипера «быков», в Германии он мог бы не только продемонстрировать своё мастерство, но и добиться признания в качестве достойного сменщика Игоря Акинфеева. Долгие годы голкипер ЦСКА был неизменным первым номером сборной, а компенсировать его отсутствие в полной мере не смогли ни Маринато Гилерме, ни Антон Шунин. И когда показалось, что имя наследника сильнейшего отечественного вратаря XXI века определено, для национальной команды наступили непростые времена.

При удачном стечении обстоятельств уже в 2024 году Сафонов мог бы не только поехать на свой второй Евро, правда, уже в качестве железного игрока старта, но и приблизиться к Акинфееву по числу выступлений на крупных турнирах. В активе Игоря таких значится сразу четыре — больше, чем у кого-либо из отечественных голкиперов. Пропуск ЧЕ резко снижает шансы Матвея хотя бы повторить достижение коллеги. Отбор на мундиаль традиционно очень тяжёлый, а потенциальное падение в рейтинге ФИФА из-за длительного отстранения может заметно осложнить сборной России задачу по завоеванию путёвки на ближайшее первенство мира. А к следующему чемпионату континента уроженцу Ставрополя исполнится уже 29 лет.

Арсен Захарян («Динамо»)

Для хавбека бело-голубых грядущее континентальное первенство могло бы стать заключительным этапом на пути к переезду в сильный европейский чемпионат. Об интересе к нему сообщалось уже после дебюта за национальную команду осенью 2021-го, а минувшим летом чуть было не состоялся трансфер в «Челси». И если бы в ближайшее время иностранные клубы так и не решились преодолеть все организационные и юридические барьеры ради подписания молодого спортсмена, ранее не блиставшего на высшем уровне, после яркого выступления на Евро в Германии у них могло бы не остаться выбора.

Безусловно, для Захаряна пропуск ЧЕ станет не таким болезненным. Если он продолжит прогрессировать, то наверняка станет одним из ведущих исполнителей сборной на долгие годы и ещё успеет проявить себя в её форме. Вопрос в том, не задумается ли он о смене гражданства в сложившихся условиях. Да, сейчас законы ФИФА не позволяют ему рассчитывать на такое, ведь он отыграл за Россию уже четыре встречи, да и второго паспорта не имеет. Но нельзя гарантировать, что в ближайшее время в правила не будут внесены очередные поправки, как это произошло в 2020-м. Тогда Международная федерации футбола заметно смягчила этот процесс и дала многим игрокам возможность представлять другую страну. А совсем недавно разрешила легионерам в одностороннем порядке расторгать контракты с клубами РПЛ.