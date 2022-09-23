Источник: Захарян может получить гражданство Армении, ФИФА позволит ему сменить сборную

Полузащитник «Динамо» и сборной России по футболу Арсен Захарян рассматривает возможность получения гражданства Армении.

Захарян рассматривает возможность получения гражданства Армении, сообщает журналист Грач Хачатрян в Twitter.

Уточняется, что руководство ФИФА может сделать исключение и разрешить футболисту играть за сборную Армении.

В летнее трансферное окно «Челси» был намерен подписать Захаряна, активировав опцию выкупа за €15 млн. Из-за санкций Великобритании в отношении России сделка была отменена.

В текущем сезоне Захарян провёл 11 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Ранее врач сборной России по футболу рассказал о травме Захаряна.