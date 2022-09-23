Две легенды в одной клетке: почему бой Емельяненко с Силвой может стать одним из главных событий года в MMA

Фёдор Емельяненко может сразиться с Андерсоном Силвой в заключительном поединке в карьере. Как заявил президент Bellator Скотт Кокер, промоушен уже предлагал бразильцу бой с россиянином, а в будущем может вновь вернуться к обсуждению этого вопроса. Готов ли Последний Император отказаться от перспективы реванша с Райаном Бейдером ради битвы с одним из самых легендарных бойцов в истории смешанных единоборств — в материале RT.

Заключительный поединок в карьере Фёдора Емельяненко продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых тем в мире смешанных единоборств. Изначально прощальное турне Последнего Императора должно было завершиться ещё в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса и сложной геополитической ситуации в мире оно «продолжается» до сих пор. Более того, на данный момент неизвестно, с кем именно легендарный спортсмен разделит клетку. До настоящего момента уже говорилось о возможных встречах с действующим чемпионом Bellator Райаном Бейдером и бывшим обладателем титула UFC Джуниором Дос Сантосом, а теперь в списке потенциальных оппонентов появилась настоящая легенда MMA.

Как заявил президент Bellator Скотт Кокер, некоторое время назад промоушен связался с экс-чемпионом UFC в среднем весе Андерсоном Силвой на предмет сотрудничества. По словам функционера, ему предлагали Емельяненко в качестве соперника, но тогда переговоры зашли в тупик. Бразилец заявил о намерении сосредоточиться на боксёрской карьере.

«Мы предложили ему бой c Фёдором. До серьёзного обсуждения, разговоров о цифрах и тому подобном дело у нас даже не дошло, но с нашей стороны была попытка посмотреть, есть ли какой-то интерес. На тот момент он очень хотел сосредоточиться на боксе, посмотреть, каких успехов может в нём достичь. И знаете что? Я бы сказал: слушайте, мы можем устроить это в Японии или в Нью-Йорке, на Madison Square Garden. Давайте сделаем это с размахом! Это бой, который все бы с радостью посмотрели. Лучший на все времена номер один против лучшего на все времена номера два», — сказал Кокер в эфире The Ringer MMA Show.

Глава Bellator согласился, что в ходе переговоров между сторонами могли возникнуть определённые разногласия, например по поводу весовой категории. Большую часть своей карьеры Силва провёл в среднем дивизионе и лишь изредка поднимался в полутяжёлый, в то время как Емельяненко бился исключительно в тяжёлом. Тем не менее Кокер не стал ставить крест на возможной дуэли.

«Я был за то, чтобы начать диалог, вести разговор. Обсуждение было коротким, ответ последовал быстро, и я просто, скажем так, это бросил. Но, может быть, как вы сказали, нам следует к этому вернуться», — добавил Кокер.

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В данной ситуации мотивы президента Bellator вполне понятны. Памятуя об окончании прощального турне Емельяненко, он надеется создать вокруг него как можно больший ажиотаж и сорвать куш. Ранее он предпринимал попытки устроить долгожданную схватку между Фёдором и Броком Леснаром (что более десяти лет назад не удалось UFC), а теперь рассматривает идею организации другого «боя мечты». Данное противостояние стало бы настоящим событием в мире MMA и помогло бы промоушену вновь обратить на себя внимание.

Кроме того, такие заявления Кокера указывают и на то, что лига не очень заинтересована в реванше между Емельяненко и Бейдером, хотя слухи о нём ходят на протяжении последних месяцев. Во многом причиной их появления стал сам Последний Император, изъявивший желание вновь попытать счастья в титульном поединке перед уходом из спорта. И хотя впоследствии в СМИ появлялась информации об организации ответной битвы, подтверждения она пока не нашла.

Причин нежелания промоушена вновь сводить в клетке Емельяненко и Бейдера может быть несколько. Во-первых, матчмейкеры вполне могут посчитать этот бой не самым выгодным с коммерческой точки зрения. Да, в России он наверняка собрал бы колоссальную аудиторию, а провести его можно было бы и на Красной площади (так изначально и планировал Кокер). Но из-за сложной ситуации в мире на этих перспективах был поставлен крест.

При этом в США или Японии это противостояние наверняка не вызовет громадного интереса. В Штатах вряд ли верят в успех россиянина (особенно после его сокрушительного поражения в январе 2019 года), а в Стране восходящего солнца мало что знают об американце. Чего не скажешь о Силве, два года выступавшем в PRIDE.

Да и в целом фигуры Силвы и Бейдера вряд ли сопоставимы. В UFC американец хоть и входил в топ полутяжёлого веса, но так ни разу и не получил статус первого претендента. И это при том, что в его времена за пояс в категории до 93 кг успели сразиться 11 разных атлетов, включая средневесов Чейла Соннена и Витора Белфорта. Райан же так и не смог преодолеть определённый барьер, оступаясь то на Лиото Мачиде, то на Гловере Тейшейре с Энтони Джонсоном.

Силва же — полноправная легенда смешанных единоборств и один из величайших бойцов вне зависимости от весовых категорий. Он владеет рекордом UFC по числу побед подряд (16), а также досрочных викторий и нокаутов в титульных схватках (девять и семь соответственно), располагается на второй строчке по частоте появлений в главных боях турниров (17) и на третьей по выигранным битвам за пояс (11).

Среди бывших коллег по чемпионату таким впечатляющим списком достижений могут похвастаться разве что Джон Джонс и Жорж Сен-Пьер с Деметриусом Джонсоном. Но последний редко фигурирует в споре за звание величайшего из-за не самого уважительного отношения к представителям наилегчайшего дивизиона.

Но если Андерсон твёрдо входит в тройку сильнейших бойцов UFC, то Емельяненко зачастую возглавляет топы величайших спортсменов среди тех, кто по разным причинам не добрался до промоушена Даны Уайта. И столкновение таких соперников могло быть сродни осуществлению мечты для множества поклонников смешанных боевых искусств. Особенно если учитывать тот факт, что оба практически гарантированно устроят настоящее шоу в клетке. Они являются ярчайшими ударниками и в последнее время практически не прибегают к борцовским навыкам. Бразилец никогда не делал акцент на этом аспекте, а россиянин с годами стал всё реже использовать свои умения в партере. В последний раз это произошло в битве с Сонненом в октябре 2018-го.

И хотя плюсы от проведения поединка налицо, вероятность его организации пока довольно невысока. Да, Силва уже публично заявил о желании подраться в Японии и отметил, что контактировал не только с местным Rizin FF, но и с другими лигами. Вопрос в том, когда он будет готов войти в клетку, ведь в конце октября его ждёт дуэль с Джейком Полом по правилам бокса. И хотя пока именно бразилец считается фаворитом, от тяжёлого поражения он не застрахован.

За последнее время американец успел побить двух известных представителей MMA — Бена Аскрена и Тайрона Вудли (дважды), причём два из трёх боёв завершил досрочно. В его пользу будет говорить и колоссальная разница в возрасте (22 года), которая вполне может сказаться в поздних раундах. И если Андерсон проиграет нокаутом, восстановление может занять солидный срок. В то время как Емельяненко вряд ли захочет ждать.

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Кроме того, вряд ли Фёдору так интересно возвращение в Японию. В конце 2019-го он уже попрощался с родиной PRIDE, когда сокрушил пребывавшего в откровенной плохой форме Куинтона Рэмпейджа Джексона на Bellator 237, и вряд ли намерен вновь драться там. Хотя отсутствие возможности устроить шоу в России может заставить его передумать и провести последний поединок в стране, где он добился наибольших успехов.

Но самое важное — откажется ли Фёдор от намерения отомстить Бейдеру за тяжёлое поражение в финале Гран-при тяжеловесов ради победы над легендой UFC. За последние годы он побил немало его бывших представителей, включая тех же Соннена, Рэмпейджа и экс-чемпиона в тяжёлом весе Фрэнка Мира, но это вряд ли дало ответ на вопрос, насколько успешным Последний Император мог быть в чемпионате. Как и не заставило Уайта поменять мнение об уровне его мастерства. Недавно он выразил мнение, что в очной битве Леснар справился бы с Емельяненко. И это несмотря на колоссальные пробелы в ударной технике звезды реслинга.

При этом не стоит сомневаться, что при желании Емельяненко может наложить вето на инициативу матчмейкеров и отказаться биться с Силвой. Насколько известно, россиянин принимал активное участие в выборе противника на турнир в Москве и вряд ли лишился таких привилегий.