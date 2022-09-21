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Стерлинг: буду очень шокирован, если Росас не станет чемпионом UFC к 25 годам

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Чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг высказался о перспективах 17-летнего американца Рауля Росаса Джуниора.
Стерлинг: буду очень шокирован, если Росас не станет чемпионом UFC к 25 годам
  • Gettyimages.ru
  • © Jeff Bottari/Zuffa LLC

«В этом возрасте я бы обращался за советом и тренировался с парнями постарше, чтобы преуспеть в развитии. Но я уверен, что Росас и его команда умны, раз подготовили всё для его будущего. Если Росас не станет чемпионом UFC к 25 годам, я буду очень шокирован», — написал Стерлинг в своих социальных сетях.

17-летний Росас в рамках Dana White's Contender Series одержал победу над мексиканцем Мандро Гутьерресом. Поединок завершился единогласным решением судей.

Таким образом, американец стал самым молодым бойцом в истории UFC. До этого самым юным участником UFC был Чейз Хупер, подписавший контракт в возрасте 19 лет.

Ранее президент UFC Дана Уайт высказался о решении Жозе Алдо завершить карьеру.

 

 

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