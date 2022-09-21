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Президент UFC высказался о решении Алдо завершить карьеру

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Президент UFC Дана Уайт прокомментировал решение бразильского бойца смешанных единоборств Жозе Алдо завершить карьеру.
Президент UFC высказался о решении Алдо завершить карьеру
  • Gettyimages.ru
  • © Josh Hedges

«Мы любим его. UFC всегда будет его домом. Я сказал ему: «Если тебе что-то понадобится или ты захочешь прийти на турнир, тебя примут здесь как дома». Это парень, который, начиная с WEC и заканчивая UFC, помогал развивать спорт, этот бренд и Бразилию», — приводит слова Уайта MMAJunkie.

Боец начал карьеру в MMA в 2004 году, а в UFC — в 2011, будучи чемпионом полулёгкого веса. За последующие три года он провёл семь защит титула, что является рекордом UFC по сей день. На его счету 31 победа при восьми поражениях.

Ранее американский боец смешанных единоборств Рауль Росас — младший подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC).

 

 

 

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