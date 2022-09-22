Президент Bellator заявил, что ведёт переговоры с представителями Диаза

Президент Bellator Скотт Кокер рассказал, что ведёт переговоры с представителями американского бойца смешанных единоборств Нейтом Диазом.

«Да, мы с ним говорим. Уже связывались. Я уверен, он ведёт переговоры со многими, Нейт в выигрышном положении. Знаю, что он хочет бой с Джейком Полом, который проведёт бой с Андерсоном Силвой. Мы надеемся, что достигнем соглашения по какой-нибудь сделке. Хотим, чтобы Диаз проводил свои бои в смешанных единоборствах в нашем промоушене, так что мы ведём диалог», — приводит слова Кокера BJ Penn.

Всего в UFC Диаз провёл 35 боёв, из которых выиграл 22, а в 13 потерпел поражение.

В главном поединке турнира UFC 279 Диаз успешно применил удушающий приём «гильотина» на Тони Фергюсоне в четвёртом раунде.

После боя он заявил, что хочет покинуть промоушен и попробовать себя в другом виде спорта.

Ранее бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на решение Диаза покинуть UFC.