Конор — об уходе Диаза из UFC: без меня ты ничто

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на решение Нейта Диаза покинуть UFC.

«Я шумлю по полной и делаю это очень качественно. Без меня ты ничто. Прояви уважение, пожалуйста. Я бы легко побил тебя и Фергюсона. Я бы разорвал Тони на две части. Уважай короля», — написал Макгрегор в соцсетях.

Напомним, что в главном поединке турнира UFC 279 Диаз успешно применил удушающий приём «гильотина» на Тони Фергюсоне в четвёртом раунде.

После боя он заявил, что хочет покинуть промоушен и попробовать себя в другом виде спорта.

Ранее Фергюсон назвал свой поединок с Диазом «супербоем».