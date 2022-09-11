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Фергюсон назвал свой поединок с Диазом «супербоем»

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Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон прокомментировал поражение от соотечественника Нейта Диаза в рамках главного поединка на турнире UFC 279.
Фергюсон назвал свой поединок с Диазом «супербоем»
  • Gettyimages.ru
  • © Jeff Bottari

«Две легенды боев. У нас получился супербой — это то, что вы, ребята, хотели. И вы это получили. У вас есть четыре раунда чёртовой бойни. Я, чёрт возьми, вернулся. Я люблю свою команду», — заявил после поединка Фергюсон.

Бой завершился в четвёртом раунде, после того как Диаз успешно применил удушающий приём «гильотина».

Таким образом, американец одержал 22-ю победу при 13 неудачах, в то время как Фергюсон потерпел восьмое поражение в карьере при 26 победах.

Ранее Хамзат Чимаев эмоционально отреагировал на свою победу над Кевином Холлэндом.

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