Холланд сообщил о завершении карьеры после поражения от Чимаева

Американский боец Кевин Холланд заявил, что завершает карьеру в смешанных единоборствах (ММА).

«Неплохой заход в последний месяц. Я получил деньги и ухожу. Каким будет мой следующий выбор карьеры?» — написал Холланд в социальных сетях.

Напомним, что Чимаев должен был сразиться с Нейтом Диазом на UFC 279, но из-за того, что не смог сделать вес, провёл бой с Кевином Холландом. Чимаев одержал победу удушающим приёмом Д'Арсе.

Диаз в главном бою вечера успешно применил удушающий приём «гильотина» и победил Тони Фергюсона.

Ранее бразильский боец Пауло Коста назвал причину, по которой Чимаев провалил взвешивание на UFC 279.